Festas do Mar de Mera, Oleiros

Ambiente en las Festas do Mar de Mera el año pasado PATRICIA G. FRAGA

La localidad oleirense de Mera abre este viernes, día 17 de julio, sus Festas do Mar, con la gran sardiñada popular a las 20.00 horas -amenizada por la Asociación Cultural A Marola- y el grupo de samba Malandros, mientras que a las 23.00 horas pinchará Dj Cotelo en la disco móvil Impacto.

El sábado 18 habrá sesión vermú a las 13.30 horas con Laura Ocampo, mientras que a las 17.00 horas será la II Festa Mariñeira, con mercado temático del mar y la actuación del grupo Á Deriva. De 18.00 a 20.00 horas será la hora feliz y a las 23.00 horas actuará la orquesta Marbella.

Cartel Festas do Mar de Mera CEDIDO

El último día, el domingo 19, habrá una misa en honor a la Virgen del Carmen a las 12.00 horas, con ofrenda floral por los marineros que no volvieron a casa y con la participación de la coral polifónica de Mera y la asociación A Marola. A las 14.00 horas tocará la orquesta Fuego y a las 18.00 tendrá lugar una fiesta infantil con chocolatada y la actuación del Mago Richard. Pondrán el colofón la orquesta Fuego y el dj Javi Eiroa.