Festas do Mar de Mera, Oleiros
La localidad oleirense de Mera abre este viernes, día 17 de julio, sus Festas do Mar, con la gran sardiñada popular a las 20.00 horas -amenizada por la Asociación Cultural A Marola- y el grupo de samba Malandros, mientras que a las 23.00 horas pinchará Dj Cotelo en la disco móvil Impacto.
El sábado 18 habrá sesión vermú a las 13.30 horas con Laura Ocampo, mientras que a las 17.00 horas será la II Festa Mariñeira, con mercado temático del mar y la actuación del grupo Á Deriva. De 18.00 a 20.00 horas será la hora feliz y a las 23.00 horas actuará la orquesta Marbella.
El último día, el domingo 19, habrá una misa en honor a la Virgen del Carmen a las 12.00 horas, con ofrenda floral por los marineros que no volvieron a casa y con la participación de la coral polifónica de Mera y la asociación A Marola. A las 14.00 horas tocará la orquesta Fuego y a las 18.00 tendrá lugar una fiesta infantil con chocolatada y la actuación del Mago Richard. Pondrán el colofón la orquesta Fuego y el dj Javi Eiroa.