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Festas de Santa Mariña en Lañas, Arteixo
Lañas celebra las fiestas de Santa Mariña este fin de semana con verbenas y juegos infantiles. El viernes 17 a las 13.00 horas habrá misa solemne en Lañas de Abaixo y sesión vermú con Marietta, mientras que a las 22.00 horas tocará la orquesta New York. Cerrará la jornada Dj Drew Korme y su disco móvil.
El sábado 18 a las 13.30 horas tendrá lugar una misa solemne en Lañas de Arriba y la posterior sesión vermú con el dúo Veneguay, que repetirá en sesión nocturna con la orquesta Magos.
El domingo 19 comenzará con misa solemne a las 12.00 horas en Lañas de Arriba, y sesión vermú con el dúo Crazy. De 17.00 a 21.00 horas habrá hinchables para los niños y a las 19.00 horas tocará la Banda de Música Santiago de Arteixo.