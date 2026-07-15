Festas de Santa Mariña en Lañas, Arteixo

Patricia G. Fraga

Lañas celebra las fiestas de Santa Mariña este fin de semana con verbenas y juegos infantiles. El viernes 17 a las 13.00 horas habrá misa solemne en Lañas de Abaixo y sesión vermú con Marietta, mientras que a las 22.00 horas tocará la orquesta New York. Cerrará la jornada Dj Drew Korme y su disco móvil.

El sábado 18 a las 13.30 horas tendrá lugar una misa solemne en Lañas de Arriba y la posterior sesión vermú con el dúo Veneguay, que repetirá en sesión nocturna con la orquesta Magos.

Cartel das festas de Santa Mariña de Lañas CEDIDA

El domingo 19 comenzará con misa solemne a las 12.00 horas en Lañas de Arriba, y sesión vermú con el dúo Crazy. De 17.00 a 21.00 horas habrá hinchables para los niños y a las 19.00 horas tocará la Banda de Música Santiago de Arteixo.