Agenda
Festas da Virxe do Carme en Callobre, Miño
Callobre (Miño) rinde homenaje a la Virxe do Carme desde este viernes, día 17, hasta el domingo 19. El viernes a las 23.00 horas habrá verbena con el grupo Fusión y la Louband.
Ya el sábado 18 está prevista una misa solemne a las 13.30 horas seguida de una sesión vermú con el dúo Deluxe. A las 16.00 horas la charanga DGT realizará un pasacalles, mientras que a las 23.00 horas actuarán el grupo Cayena y Dj Sebas 21.
El último día, domingo, habrá misa solemne a las 13.30 horas y procesión con la Banda de Gaitas de San Pantaleón. A continuación, sesión vermú infinita con el dúo Maracuyá y a las 17.30 horas fiesta infantil.
El Campo da Festa estará cubierto por una carpa y habrá bombas de palenque durante los tres días de fiesta.