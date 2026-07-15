Festas da Virxe do Carme en Callobre, Miño

Jóvenes en las últimas fiestas de San Pedro de Miño Carlota Blanco

Callobre (Miño) rinde homenaje a la Virxe do Carme desde este viernes, día 17, hasta el domingo 19. El viernes a las 23.00 horas habrá verbena con el grupo Fusión y la Louband.

Ya el sábado 18 está prevista una misa solemne a las 13.30 horas seguida de una sesión vermú con el dúo Deluxe. A las 16.00 horas la charanga DGT realizará un pasacalles, mientras que a las 23.00 horas actuarán el grupo Cayena y Dj Sebas 21.

Cartel de las fiestas del Carmen en Callobre, Miño CEDIDO

El último día, domingo, habrá misa solemne a las 13.30 horas y procesión con la Banda de Gaitas de San Pantaleón. A continuación, sesión vermú infinita con el dúo Maracuyá y a las 17.30 horas fiesta infantil.

El Campo da Festa estará cubierto por una carpa y habrá bombas de palenque durante los tres días de fiesta.