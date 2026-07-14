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Agenda

Romaría dos Castros 

Un momento de la presentación de la nueva edición de la Romaría dos Castros
Un momento de la presentación de la nueva edición de la Romaría dos Castros
Quintana

Este viernes 17 de julio, a las 19.00 horas, comienza la Romaría dos Castros con Pasarrúas a cargo del grupo Cántigas da Terra. A las 21.00 horas, Maika e Willy Sieiro Vázquez darán el pregón, para cerrar a las 22.30 con Xurxo Fernandes y Levaino!

El sábado 18, a las 11.00 horas,  Pasarrúas Arraigo a cargo del grupo Donaire. A las 13.00 horas, sesión vermú con Maghúa y Xantar popular hasta las 16.00 cuando habrá Xogos populares. El ambiente a partir de las 17.00 horas lo pondrán Cé, Orquestra Pantasma; Arcodeireta; Luar na Lubre y DJ Misa.

El domingo 19, la fiesta inicia a las 12.00 horas, con el grupo Donaire. Y tras el Xantar Popular, a las 16.00 será la actuación de fin de fiesta a cargo de Pan Sen Fron.

Cartel de la Romería de Os Castros
Cartel de la Romería de Os Castros
Cedida

Fecha Inicioviernes, 17 de julio de 2026 19:00

Fecha Findomingo, 19 de julio de 2026 16:00

LugarParque San Diego

Dirección Av. Ejército, 17, 15006 La Coruña, España

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