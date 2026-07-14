Un momento de la presentación de la nueva edición de la Romaría dos Castros Quintana

Este viernes 17 de julio, a las 19.00 horas, comienza la Romaría dos Castros con Pasarrúas a cargo del grupo Cántigas da Terra. A las 21.00 horas, Maika e Willy Sieiro Vázquez darán el pregón, para cerrar a las 22.30 con Xurxo Fernandes y Levaino!

El sábado 18, a las 11.00 horas, Pasarrúas Arraigo a cargo del grupo Donaire. A las 13.00 horas, sesión vermú con Maghúa y Xantar popular hasta las 16.00 cuando habrá Xogos populares. El ambiente a partir de las 17.00 horas lo pondrán Cé, Orquestra Pantasma; Arcodeireta; Luar na Lubre y DJ Misa.

El domingo 19, la fiesta inicia a las 12.00 horas, con el grupo Donaire. Y tras el Xantar Popular, a las 16.00 será la actuación de fin de fiesta a cargo de Pan Sen Fron.

Cartel de la Romería de Os Castros Cedida