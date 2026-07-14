Una toma de la fachada del Centro Comercial Cuatro Caminos Archivo El Ideal Gallego

Este viernes 17 y sábado 18 el Centro Comercial Cuatro Caminos celebra el 'Retro Caminos Fest', un evento para convertir el centro comercial en un viaje a los años 80 y vivir la cultura retro.

Durante dos días, se podrá disfrutar de coleccionismo, campeonato de videojuegos, consolas clásicas para jugar; y a media tarde, sesión musical a cargo de pinchadiscos con la música que marcó aquella década.

Varios expositores de toda Galicia, con piezas únicas y muy reconocibles de una época, estarán en la Plaza central de la planta baja este enclave de la ciudad de A Coruña.

Un fin de semana con actividades para todas las edades.