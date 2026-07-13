El programa de fiestas se abrirá el sábado, 18 de julio, a las 13.00 horas con el pregón y una sesión vermú amenizada por El Corta.

Cartel de las Fiestas del Carmen en As Xubias

A las 14.00 se celebrará la presentación de las tortillas del concurso, que tendrá lugar a las 15.00, y que estará acompañada de una pulpeira en la plazoleta.

Por la tarde, los más pequeños serán los protagonistas de una búsqueda del tesoro desde las 17.00, junto con juegos populares. De la música tradicional se encargará la Asociación de Coros e Danzas Eidos desde las 19.00 horas.

A las 20.00 habrá una gran churrascada y a las 21.00 se sortearán jamones. Desde las 22.00 la música llega a la fiesta con Folkolicos, Kafé de Pota y Dj. La jornada se cerrará con fuegos artificiales a medianoche.

Al día siguiente, el 19 de julio, habrá sesión vermú desde las 14.00 con la Asociación Cultural Folclórica Folerpas. Desde las 15.00 se podrá degustar fideuá de zorza y queixo de Arzúa, y a las 16.00 comenzará el verbeneo de fin de fiesta.

La procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen será a las 17.00 y a las 18.00 se celebrará el juego de la rana.