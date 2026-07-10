Fiestas del Carmen en Feáns 

La parroquia coruñesa de Feáns ya tiene todo preparado para celebrar una nueva edición de sus tradicionales Fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que se desarrollarán del 17 al 19 de julio con un completo programa en el que la música, la gastronomía y las actividades populares volverán a ser las grandes protagonistas.

Las celebraciones arrancarán el viernes 17 de julio con la actuación de Hugo Mosquera, a partir de las 20.30 horas. La jornada continuará con una mejillonada popular y, desde las 23.00 horas, la verbena estará amenizada por la orquesta Cinema.

El sábado 18 de julio será el día con mayor número de actividades. La programación comenzará a las 12.00 horas con la actuación de Os Viqueiras de Ordes con cabezudos. A las 13.30 horas tendrá lugar la sesión vermú con Los Key, mientras que por la tarde actuarán DJ Javito (17.00 horas), Paco Pakolas (19.00 horas) y la Tuna de Veteranos de A Coruña (21.00 horas). La gran verbena nocturna correrá a cargo de la orquesta Los Key desde las 22.00 horas, en una jornada que también contará con una popular churrascada.

Las fiestas concluirán el domingo 19 de julio con una intensa programación. A las 12.00 horas actuará Aturuxo, seguido de la charanga Sorcha a las 13.00 horas y la orquesta Travesía a las 14.20 horas. Por la tarde regresarán Sorcha (16.30 horas), DJ Javito, con una sesión dedicada a la música de los años 80 y 90 (17.30 horas), y la orquesta Travesía, que pondrá el broche final a las celebraciones desde las 20.00 horas. Durante la jornada dominical también se celebrará una tradicional pulpeira.