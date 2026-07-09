Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiestas en San Buenaventura de Quembre, Carral 

La fiesta de la empanada de Carral
Archivo El Ideal Gallego 

Quembre, en Carral, celebrará sus fiestas a partir del 10 de julio. Empezará a las 20.00 horas con una gran churrascada y de la gran verbena se encargarán a partir de las 22.30 horas Los Coleguitas y una discoteca móvil.

El sábado, 11 de julio, será el turno de la sesión vermú y la verbena con Dúo D'Vicio, además de una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen desde las 13.00 horas.

El domingo 12 se cierran las fiestas a las 13.15 horas con misa solemne y una sesión vermú infinita, en la que se sortearán 500 euros.

Santa Buenaventura de Quembre
Santa Buenaventura de Quembre

Fecha Inicioviernes, 10 de julio de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 12 de julio de 2026 13:15

LugarQuembre

Dirección San Pedro de Quembre, Carral, A Coruña, España

Mapa de ubicación