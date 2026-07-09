Fiestas en San Buenaventura de Quembre, Carral 

La fiesta de la empanada de Carral Archivo El Ideal Gallego

Quembre, en Carral, celebrará sus fiestas a partir del 10 de julio. Empezará a las 20.00 horas con una gran churrascada y de la gran verbena se encargarán a partir de las 22.30 horas Los Coleguitas y una discoteca móvil.

El sábado, 11 de julio, será el turno de la sesión vermú y la verbena con Dúo D'Vicio, además de una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen desde las 13.00 horas.

El domingo 12 se cierran las fiestas a las 13.15 horas con misa solemne y una sesión vermú infinita, en la que se sortearán 500 euros.

Santa Buenaventura de Quembre