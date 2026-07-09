Imagen referencial de una fiesta en Culleredo Archivo El Ideal Gallego

Empiezan las fiestas en Vilaboa (Culleredo) el viernes 10 a las 22.00 en la plaza de la iglesia con la actuación del Trío Miami.

El sábado 11 habrá dianas y alboradas desde las 09.30 horas y a las 13.00, misa solemne en honor a Nuestra Señora del Carmen, cantada por la Coral Polifónica Costumes de Bergondo. A las 14.15 Los Platinos y una discomóvil se encargarán de la sesión vermú en la plaza de la iglesia y la verbena será a las 22.30 con el grupo Fussion y discomóvil.

El domingo 12 también se abrirá con dianas y alboradas a las 09.00. A las 13.00 habrá misa solemne en honor al Santísimo, cantada por la Coral Polifónica Costumes de Bergondo. A las 14.15 será la sesión vermú en la plaza de la iglesia con Eureka y discomóvil, que regresarán a las 22.30 con la gran verbena.

El lunes 13 será la misa en honor a San Antonio en la iglesia de Laxe, desde las 13.10, mientras que Ritmo Xoven y una discomóvil se encargarán de la verbena a las 22.30.

El martes 14, a las 19.00 horas, habrá una gran churrascada, seguida a las 22.30 de la gran verbena con la orquesta Cinema y discomóvil.

Fiestas de Vilaboa