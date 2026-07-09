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Fiestas de la Virxe da luz en Oseiro
Tres días de fiesta tendrán en Oseiro (Arteixo), que empezarán el sábado 11 con sesión vermú a las 14.00 con Musical Galán, acompañado de pulpeira. A las 20.30 será el Oseiro Folk con Breo, Arnela y Triskell.
El sábado 12 la sesión vermú 'non stop' llegará de la mano del Dúo Calú y la disco móvil Impacto con David Bermúdez. Además, habrá pulpeira y, desde las 18.00, fiesta infantil.
El lunes 13 el Dúo Caramelo se encargará desde las 14.00 de la sesión vermú.