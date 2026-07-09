Fiestas de la Virxe da luz en Oseiro

Una imagen de la sesión vermú y el fideuá de Ouces Quintana

Tres días de fiesta tendrán en Oseiro (Arteixo), que empezarán el sábado 11 con sesión vermú a las 14.00 con Musical Galán, acompañado de pulpeira. A las 20.30 será el Oseiro Folk con Breo, Arnela y Triskell.

El sábado 12 la sesión vermú 'non stop' llegará de la mano del Dúo Calú y la disco móvil Impacto con David Bermúdez. Además, habrá pulpeira y, desde las 18.00, fiesta infantil.

El lunes 13 el Dúo Caramelo se encargará desde las 14.00 de la sesión vermú.

Fiestas de la Virxe da luz en Oseiros Cedida