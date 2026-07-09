Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiesta de la Virxe da luz en Villarodís

Imagen de una fiesta popular 
Archivo El Ideal Gallego 

La parroquia arteixana de Vilarrodís celebra sus fiestas desde el viernes 10, cuando abrirá los actos la Banda Municipal de Arteixo a las 20.00 horas. Además, habrá pulpo y churrasco a precios económicos y en la sesión de noche estará el Dúo Calú, Clandestinos, David Bermúdez e Impacto.

El sábado 11 el grupo Rubí amenizará la sesión vermú y volverá en la verbena, junto a la orquesta Saudade.  

El domingo 12 empezará con dianas y alboradas. De la sesión vermú se encargará Punto Clave, que volverá en la verbena junto a la orquesta Cinema.

Las fiestas se cierran el lunes 13 con la sesión vermú de Solara, que regresará por la noche en la verbena junto a Cotelo, Impacto y Marcos Magán.

Fiestas de Vilarrodís
Fiestas de Vilarrodís
Cedido

Fecha Inicioviernes, 10 de julio de 2026 22:00

Fecha Finlunes, 13 de julio de 2026 00:00

LugarVillarodís

Dirección Vilarrodís, 15141 Arteixo, La Coruña, España

Mapa de ubicación