Fiesta de la Virxe da luz en Villarodís

Imagen de una fiesta popular Archivo El Ideal Gallego

La parroquia arteixana de Vilarrodís celebra sus fiestas desde el viernes 10, cuando abrirá los actos la Banda Municipal de Arteixo a las 20.00 horas. Además, habrá pulpo y churrasco a precios económicos y en la sesión de noche estará el Dúo Calú, Clandestinos, David Bermúdez e Impacto.

El sábado 11 el grupo Rubí amenizará la sesión vermú y volverá en la verbena, junto a la orquesta Saudade.

El domingo 12 empezará con dianas y alboradas. De la sesión vermú se encargará Punto Clave, que volverá en la verbena junto a la orquesta Cinema.

Las fiestas se cierran el lunes 13 con la sesión vermú de Solara, que regresará por la noche en la verbena junto a Cotelo, Impacto y Marcos Magán.

Fiestas de Vilarrodís Cedido