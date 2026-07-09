Feira Franca Medieval en Betanzos 

Una imagen de la Feira Franca Medieval de 2025 Archivo El Ideal Gallego

La Feira Franca empieza el viernes, 10 de julio, a las 18.00 con la apertura de los puestos y del 'Recuncho Infantil'. A las 19.30 actuará en Mago Gonzálvez en la plaza de la Constitución.

A las 21.000 el señor de Andrade llegará a la plaza de la Constitución para abrir la Feira Franca, un acto que irá acompañado de danzas y del pregón de Elena Díaz Blanco.

A las 23.00 horas, en la plaza Irmáns García Naveira los miembros del Club de Baloncesto Santo Domingo representarán el incendio de la ciudad en el siglo XVI con una simpática carrera de barriles. A las 00.00 en la plaza de la Constitución se representará el espectáculo Fulgor.

El sábado 11 se abrirán los puestos y el 'Recuncho Infantil' a las 11.30 horas, y desde las 12.00 habrá pasacalles de músicos, cómicos y malabares.

A las 12.30 actuará el Mago Gonzálvez en el atrio de Santa María y a las 13.30, a la plaza de la Constitución llegarán los moros al mando de Yussuf Hammar para exigirle a la ciudad de Betanzos las doncellas para entregar al califa de Córdoba.

A las 17.00 se volverán a abrir los puestos, mientras que el 'Recuncho Infantil' lo hará a las 18.00. La revolución irmandiña, con la proclama del mercader Afonso de Carballido, junto con danzas, será a las 19.00, y el Mago Gonzálvez volverá a las 20.00 en la plaza de la Constitución. A las 00.00 habrá espectáculo de pirotecnia, zancudos y fuego.

Durante todo el día habrá espectáculos de malabarismo, música y teatro, además de exhibición de tiro con arco en el atrio de Santa María y de cetrería en la rúa Nova, así como talleres de cuero e hilado de telas en el parque de la Rúa Travesa.

El domingo 12 se abrirán los puestos y el 'Recuncho Infantil' a las 11.30 horas y a las 12.30 actuará Kote Malabar en el atrio de Santa María y el Mago Gonzálvez en la plaza de la Constitución.

A las 13.30 se escenificará la expulsión de los leprosos.

La feria se abrirá de tarde a las 17.00, mientras que a las 18.00 lo hará el 'Recuncho Infantil' de la plaza Irmáns García Naveira.

A las 18.00 habrá torneo medieval a caballo en la misma plaza, además de cetrería y danzas. A las 20.00 actuará el Mago Gonzálvez en el atrio de Santa María y Kote Malabar en la plaza de la Constitución. A las 23.00 habrá teatro en la plaza y a las 23.30 llegarán las Danzas Mouras.

Feira Franca Medieval de Betanzos