Fiestas del Carmen el Club del Mar 

Piscina Club del Mar El Ideal Gallego

El Club del Mar celebra el 16 de julio la Festa do Carme 2026 con un completo programa de actividades pensado para disfrutar en familia y mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas del calendario marinero.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con una divertida gincana, seguida de una sesión de zumba a las 12:00 horas. Durante toda la tarde, de 12:00 a 18:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una zona de hinchables.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 16:30 horas con la tradicional procesión en barco, un acto cargado de simbolismo en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

La celebración continuará a las 19:30 horas con una gran paella popular, que dará paso al broche final de la jornada con la actuación musical de Carlos Bau, prevista para las 20:30 horas.

La fiesta será solo para socios.