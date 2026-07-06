'Serán d'aquí' 2026 

Una fiesta en Monte Alto en 2025 Archivo El Ideal Gallego

Este viernes 10 de julio, a las 20.00 horas en el Campo da Leña, comienza 'Serán D'Aquí'. Tres días de conciertos, música y xuntanza organizados por la Asociación Cultural Son d'aquí.

El viernes la polar agrupación Son d'aquí comenzará la fiesta con su actuación a las 20.00 horas. Le siguen Mediarea y al cierre, Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre.

El sábado 11 las Escolas de Son d'aquí abrirán la fiesta a las 11.00 horas para dar paso a la sesión vermú. Ya por la tarde, a las 18.30, se realizará un Obradoiro de baile, seguida de una foliada libre.

El domingo 12, a las 12.00 horas será la foliada popular y a partir de las 17.00 horas habrá juegos para niños.

Cartel promocional Cedida