Atlantic Pride 2026 | Programa completo
PROGRAMA POR DÍAS DEL ATLANTIC PRIDE 2026
Domingo, 5 de julio
Plaza de Pontevedra
20.00h Kika Lorace
21.30h raze
22.30h Jorge González
23.30h DJ Licho
Luns, 6 de julio
Plaza de Pontevedra
20.00h Atlantic Drag!
22.00h Jonydasvie
23.15h DJ Cés
Martes, 7 de julio
Plaza de Pontevedra
20.00h Paola
20.45h Saia Santa
21.00h arde
22.00h Electra
22.30h Montedapena
23.30h Paola
Mércores, 8 de julio
Plaza de Pontevedra
20.00h Sasha Moon
20.30h Kim Miller
21.00h Alba Reche
22.30h Terrae DJ’s
Xoves, 9 de julio
Jardines de Méndez Núñez
20.30h DJ90
21.30h Entrega de premios: V Certame de Literatura Lgtbqi+ del Atlantic Pride
22.00h Azúcar Moreno
23.30h Whigfield
00.00h DJ90
Venres, 10 de julio
Jardines de Méndez Núñez
20.30h DJ Flashback
22.00h Julieta
23.15h Chloe Vittu + La Niña delantro
00.00h Miriam Rodríguez
01.30h Dennis Moore
Sábado, 11 de julio
Jardines de Méndez Núñez
20.30h DJ Licho
21.30h Tú peleas como una vaca
22.30h Pitita
23.00h Choriza May
00.00h Zahara Rave
01.30h Oro Jondo
Domingo, 12 de julio
Jardines de Méndez Núñez
19.30h Coro Cores
20.15h Ricky Merino
21.30h María Isabel
22.30h Soraya
23.30h DJ Flashback