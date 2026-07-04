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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Agenda

Atlantic Pride 2026 | Programa completo

PROGRAMA POR DÍAS DEL ATLANTIC PRIDE 2026

Domingo, 5 de julio

Plaza de Pontevedra

20.00h Kika Lorace

21.30h raze

22.30h Jorge González

23.30h DJ Licho

Luns, 6 de julio

Plaza de Pontevedra

20.00h Atlantic Drag!

22.00h Jonydasvie

23.15h DJ Cés

Martes, 7 de julio

Plaza de Pontevedra

20.00h Paola

20.45h Saia Santa

21.00h arde

22.00h Electra

22.30h Montedapena

23.30h Paola

Mércores, 8 de julio

Plaza de Pontevedra

20.00h Sasha Moon

20.30h Kim Miller

21.00h Alba Reche

22.30h Terrae DJ’s

Xoves, 9 de julio

Jardines de Méndez Núñez

20.30h DJ90

21.30h Entrega de premios: V Certame de Literatura Lgtbqi+ del Atlantic Pride

22.00h Azúcar Moreno

23.30h Whigfield

00.00h DJ90

Venres, 10 de julio

Jardines de Méndez Núñez

20.30h DJ Flashback

22.00h Julieta

23.15h Chloe Vittu + La Niña delantro

00.00h Miriam Rodríguez

01.30h Dennis Moore

Sábado, 11 de julio

Jardines de Méndez Núñez

20.30h DJ Licho

21.30h Tú peleas como una vaca

22.30h Pitita

23.00h Choriza May

00.00h Zahara Rave

01.30h Oro Jondo

Domingo, 12 de julio

Jardines de Méndez Núñez

19.30h Coro Cores

20.15h Ricky Merino

21.30h María Isabel

22.30h Soraya

23.30h DJ Flashback

Presentación del Atlantic Pride 2026

Azúcar Moreno, Soraya o María Isabel se suman al Atlantic Pride

Más información

Fecha Iniciodomingo, 5 de julio de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 12 de julio de 2026 23:55

LugarPlaza de Pontevedra y Jardines de Méndez Núñez

Dirección 35350 Coruña, Las Palmas, España

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