La fiesta de San Pedro empezará el sábado 4 con dianas y alboradas, además de pasacalles con el grupo de gaitas O Xico y misa solemne a las 13.00 en honor a San Pedro y con el coro parroquial. De la sesión vermú y la verbena se en cargarán Los Españoles y a las 18.00 habrá pasacalles y actuación de Xacarandaina.

Fiestas de San Pedro de Oza

El domingo 5 volverán las dianas y alboradas y el pasacalles del grupo de gaitas o Xico. La misa solemne con el coro parroquial será a las 13.00 y a continuación habrá procesión y actuación de la banda de música de Oza cesuras. De la sesión vermú se encargará la orquesta Acordes, que volverá para la verbena de la noche desde las 20.30. Por la tarde, desde las 18.00 habrá fiesta infantil con atracciones gratis.

El lunes 6 se cierra la fiesta con la orquesta París de Noia y la discomóvil Dj Sebas21, con un gran sorteo de 250 euros.