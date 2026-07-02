Vilacoba (Abegondo) tiene un fin de semana dedicado a San Paio y a las cerezas. El sábado 4 habrá mis solemne a las 13.00 horas y verbena a cargo del dúo Crazy.

San Paio y Romaría das Cereixas en Vilacoba

El domingo 5 será el turno de la Romaría das Cereixas. Habrá misas rezadas a partir de las 09.00 y hasta las 13.00, cuando será la misa solemne acompañada del coro Santo Ángel de A Coruña. A continuación habrá sesión vermú infinita con Punto Clave, la disco móvil Impacto y DJ Nyan Boe. En la sesión vermú también habrá 300 kilos de cerezas para degustación gratuita.