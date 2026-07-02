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Agenda

Fiestas del Rosario en Dorneda

Navajas de La Escondita

Dorneda celebra desde el viernes 3 sus fiestas del Rosario. Empezarán a las 20.00 con degustación de langostinos amenizada por el grupo de rock 'The Ice Breakers'. A las 22.30 habrá verbena con la orquesta Costa Dorada y en el descanso, Maracaibo.

Fiestas del Rosario de Dorneda
Fiestas del Rosario de Dorneda

El sábado 4, a las 18.00, en la pista de la Casa do Pobo se celebrará el partido de casados, arrimados y viudos contra solteros, divorciados y separados, en categoría masculina y femenina. A las 20.00 habrá churrascada en el Campo da Festa y a las 22.30 gran verbena con el grupo Alkar y, en el descanso, Maracaibo.

El domingo 5 empezará con dianas y alboradas a las 08.30 horas y a las 12.00 se abrirá el mercado de proximidad. A las 13.00 se celebrará la misa solemne en honor a la Virgen del Rosario y a las 14.00 empezará la romería con sesión vermú amenizada por DJ Manry y con navajas.

Fecha Inicioviernes, 3 de julio de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 5 de julio de 2026 20:00

LugarDorneda

Dirección Avenida República Argentina, 88, 15178 Oleiros, A Coruña, España

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