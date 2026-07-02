Fiestas de Santa Isabel el Tabeaio

Tebeaio (Carral) inicia sus fiestas el jueves 2 de julio a las 22.30 horas con la proyección de la película 'Rondallas' en la pista polideportiva.

El viernes 3, a las 23.00, de la primera gran verbena se encargarán La Banda de Ayer y la Discomóvil CDC.

Fiestas de Santa Isabel de Tabeaio

El sábado 4 empezará a las 13.00 con misa solemne, seguida de sesión vermú amenizada por el Grupo Ritmo. A las 18.00 habrá juegos infantiles y partido de solteros contra casados, mientras que el Grupo Ritmo y la orquesta Nueva York cerrarán la jornada con la verbena desde las 23.00 horas.

El domingo las dianas y alboradas de las 09.00 darán paso a las 13.15 a la misa solemne en honor a Santa Isabel. A las 14.30 el Dúo Veneguay se encargará de la sesión vermú, para regresar a las 21.30 en la verbena.

Por último, el 6 de julio Tabeaio despedirá sus fiestas con una gran churrascada a las 20.00 y la gran verbena a cargo de Los Satélites y el Dúo D'Vicio. En el intermedio se sorteará una estancia para dos personas en la Ribeira Sacra.