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La Finca Tenreiro acogerá el FestiNós 2026, que empezará a las 13.00 con el vermú de la mano de tabernos. A las 14.00 será el Xantar Veciñal y a las 17.30 enoezará la Mostra Folclórica con el grupo folclórico de Santa Eulalia de Vizela (Portugal), las Danzas de mariñeiros e Labradores de Betanzos, Bailadores de Nós, y la Agrupación Folclórica Os Rueiriños de Nós.

FestiNós

A las 22.00 será el turino de la charanga tradicional os Máquinas y a las 23.00, la Folía Rueira con foliada libre.

Durante todo el día también habrá mercado de artesanía y sorteos, y desde las 20.00, "petiscos quentes".