Culleredo regresa al Medievo con su tradicional Mercado Templario do Burgo, que este año durará cinco días, del 1 al 5 de julio. El escenario volverá a ser el Paseo Marítimo de O Burgo. Por allí pasearán artesanos, comerciantes y artistas que acercarán al público sus productos, en recuerdo de una época en la que la localidad fue un referente.

Mercado Templario de O Burgo

La apertura será el miércoles 1 de julio a las 17.00 horas, con pasacalles musicales y la visita del fauno. A partir de entonces, diversos espectáculos tomarán el paseo marítimo hasta la noche cada jornada. El jueves abrirá de 17.00 a 23.00 horas; viernes y sábado, de 11.00 a 23.30 horas, mientras que el domingo, de 11.00 a 23.00 horas. La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 2 a las 20.30 horas.

La programación oficial al completo puede consultarse en: https://www.mercadotemplariooburgodofaro.cloud/