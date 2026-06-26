Una procesión frente al atrio de la iglesia de San Pedro de Visma, el pasado mayo Germán Barreiros

Desde este viernes 26 y hasta el domingo 28 se realizarán las fiestas de San Pedro de Visma en A Coruña. El viernes a las 18.00 horas comenzará la fiesta con hinchables y pintacaras en el atrio de la iglesia. A esa misma hora, se inaugura la exposición fotográfica 'O pasado de Visma, xentes e lugares'.

A las 22.00 horas, comienza la música con el festival "Rock in Visma",que contará con la actuación de McKuin, una banda tributo a Queen. Además, una banda tributo especial a Fito y Fitipaldis, junto a otros grandes éxitos del rock nacional.

Para el sábado 27 habrá churrasco y mejillones durante toda la jornada. A las 13.00 horas, la sesión vermú correrá a cargo de Los Kibbis. Luego a las 18.00 horas se disputarán varios partidos de fútbol en los campos de Visma entre los equipos Selección Visma, Sin Querer, Mariñeiros & San Tirso y Crendes. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, se presentará el concierto de punk infantil de "Peter Punk e Brais das Hortas".

Una hora más tarde, a las 19.00 horas, se presentará el concierto de punk infantil de "Peter Punk e Brais das Hortas"y a las 21.00 la música de DJ Javito servirá de antesala para la gran verbena de las 22.30 horas con el grupo Talismán.

Cartel de fiesta Cedida

La jornada del domingo 28 centrará su oferta gastronómica en A Festa do Polbo, a partir de las 12.00 horas en el campo de la fiesta. Antes, a las 11.00 horas, habrá juegos tradicionales en el parque Adolfo Suárez y, al mismo tiempo, comenzará el pasacalles y la foliada con la Asociación Cultural Donaire.

También a las 12.00 se oficiará la misa solemne en honor al patrón San Pedro, que estará acompañada por la Coral Raiola y seguida de la tradicional procesión bajo palio por el atrio de la iglesia. Los festejos terminarán con la sesión vermú de las 13.30 horas, amenizada por el dúo José Brea & Miguelón.