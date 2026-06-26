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Agenda

Festa dos Mallos 

Festa dos Mallos 2025
Festa dos Mallos 2025
Carlota Blanco

El viernes 26, a las 19.30 horas, comienza la Festa dos Mallos con Álex Rodríguez Dúo, en la rúa Ángel Senra. El pregón estará a cargo de Lucía Veiga y la orquesta Saudade amenizará la verbena. Además, se entregarán reconocimientos a los deportistas del barrio y se inaugurará el paseo de Xentes dos Mallos y el himno de esta localidad compuesto por Juan Pedre.

El sábado 27 habrá pasarrúas a cargo de Aturuxo y el I Concurso de Empanadas a las 12.00 horas. . A partir de las 13.30 horas, la fiesta se desplaza  a la rúa San Vicente, frente al establecimiento 'El de Manolín', donde se celebrará la  sesión vermú y tardeo con las actuaciones en directo de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre.

Posteriormente, a las 18.30 se realizará una Gran Sardiñada,también en colaboración con 'El de Manolín'. Los más pequeños podrán disfrutar de juegoshinchables y variadas sorpresas. A partir de las 22.00 horas, se cerrará la fiesta con broche de oro gracias a la Macro Discoteca Éxtasis.

Cartel de fiesta
Cartel de fiesta
Cedida

Fecha Inicioviernes, 26 de junio de 2026 19:30

LugarBarrio Os Mallos

Dirección Rúa Ángel Senra, A Coruña, 15007 A Coruña, España

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