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Agenda

Gala 50 aniversario de la ACAB

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
El Ideal Gallego

A Coruña acollerá o vindeiro 1 de xullo unha das citas culturais máis destacadas do ano coa celebración da Gala do 50 Aniversario da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda (ACAB). O acto terá lugar ás 20.00 horas no Teatro Rosalía de Castro e servirá para conmemorar medio século de traxectoria dunha entidade comprometida coa defensa da lingua galega, a memoria colectiva e o activismo cultural de base. 

A gala propoñerá unha viaxe multidisciplinar a través de distintas expresións artísticas que amosan a riqueza do tecido cultural galego. Presentada por Chus Álvarez, a velada abrirase coa actuación do gaiteiro Raúl Galego, seguida da proxección da peza audiovisual 21 Almas en Movemento, dirixida por Antía Goyene. A curtametraxe rende homenaxe á artista Maruxa Mallo mediante unha reinterpretación contemporánea da súa obra La Religión del Trabajo. 

Precisamente a figura da pintora continuará presente coa representación de Entre redes e espantapeixes, unha proposta de danza contemporánea da Compañía Dadaneras creada por Inés Violeta Merino, Marta Baeza e Antía Goyene. A peza combina movemento, música e artes visuais para mergullarse no universo creativo de Mallo. 

O humor chegará da man de Mofa e Befa, que interpretarán o entremés Os 33 ruiseñores da porqueira, unha creación marcada pola retranca, o absurdo e a identidade escénica característica do coñecido dúo galego. 

A palabra poética ocupará tamén un lugar destacado grazas ao recital de Eva Veiga, que dará voz aos versos de Rosalía de Castro, Filomena Dato, Luz Pozo Garza e Luísa Villalta, catro figuras fundamentais da literatura galega vencelladas á cidade da Coruña. 

Como peche da celebración, a artista Mercedes Peón ofrecerá unha actuación que combinará tradición e vangarda, nunha mostra do seu recoñecido traballo de investigación e creación musical. 

A entrada será gratuíta e libre ata completar a capacidade do teatro. O evento conta coa colaboración da Asociación Cultural Aïs e do Concello da Coruña.

Fecha Iniciomiércoles, 1 de julio de 2026 20:00

LugarTeatro Rosalía de Castro

Dirección R. Riego de Agua, A Coruña, España

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