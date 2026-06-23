A Nosa Verbena en San Xoán do Coto 

A Nosa Verbena de Estrella Galicia Cedida

Este miércoles 24, A Nosa Verbena patrocinada por Estrella Galicia se celebra en San Xoán do Coto, en Oza-Cesures. El día arrancará con la sesión vermú a las 13.30 horas, de la mano del grupo Deluxe, de la localidad vecina de Miño, que se encargará de animar a los asistentes. Por la tarde, a las 19.30 horas, la Orquestra Galilea tomará el escenario para poner el broche de oro a una jornada de verbena completa.

Cartel Fiestas de San Juan 2026 Cedida

Además, a partir de las 11.00 horas habrá tres misas solemnes en la Romería organizada por el Concello de OZaCesuras