San Juan | Salida de la Comitiva de las Meigas y procesión 

Las meigas, antes de la Fiesta del Solsticio Poético Javier Alborés

La comisión de las Hogueras de San Juan, realizará el 24 de junio, en el Cantón Grande, a las 18.15 horas, la salida de la Comitiva de las Meigas 2026.

Media hora más tarde, a las 18.45 horas, se realizará la Ofrenda a San Juan en la iglesia Castrense de San Andrés.

La Avenida del Puerto ofrece desde las 19.00 horas, las Jornadas de Teatro, Música y Danza. Este día, con Rock para una tarde de San Juan.

A las 20.00 horas, desde la iglesia Castrense de San Andrés, partirá la procesión de San Juan.