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Agenda

San Juan | Salida de la Comitiva de las Meigas y procesión 

Las meigas, antes de la Fiesta del Solsticio Poético
Las meigas, antes de la Fiesta del Solsticio Poético
Javier Alborés

La comisión de las Hogueras de San Juan, realizará el 24 de junio,  en el Cantón Grande, a las 18.15 horas, la salida de la Comitiva de las Meigas 2026.

Media hora más tarde, a las 18.45 horas, se realizará la Ofrenda a San Juan en la iglesia Castrense de San Andrés.

La Avenida del Puerto ofrece desde las 19.00 horas, las Jornadas de Teatro, Música y Danza.  Este día, con Rock para una tarde de San Juan.

A las 20.00 horas, desde la iglesia Castrense de San Andrés, partirá la procesión de San Juan.

Fecha Iniciomiércoles, 24 de junio de 2026 18:15

LugarCantón Grande

Dirección Rúa Cantón Grande, A Coruña, 15003 A Coruña, España

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