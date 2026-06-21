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Agenda

San Juan | Jornadas de Teatro, Música y Danza

Fachada Sporting Club Casino
Fachada Sporting Club Casino
Cedida

La comisión de las Hogueras de San Juan comienza la fiesta el día jueves 25, a las 20.00 horas, en la sala de cultura del Sporting Club Casino. Allí, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, en el ciclo Voces Meigas, presenta 'Cascarilla'. Canciones de toda una vida.

Mientras que a las 21.00 horas, en la Avenida del Puerto, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, dentro del ciclo Noches de Danza se presenta el 'Ballet Cinderella'.

Viernes 26 

A partir de las 21.00 horas, la Avenida del Puerto acoge las Jornadas de Teatro, Música y Danza, que en su Ciclo Noches de Danza presenta a la Escuela de Danza Carmen.

Sábado 27

Las  Jornadas de Teatro, Música y Danza, en su Ciclo Noches de Danza presenta a la Escuela de Danza Liceo La Paz, en la Avenida del Puerto a partir de las 21.00 horas. 

Domingo 28

El Ciclo Noches de Danza, se presenta a partir de las 21.00 horas, en la  Avenida del Puerto, en el marco de las Jornadas de Teatro, Música y Danza.

Lunes 29 

'Sadanza' es el espectáculo que se presenta a las 21.00 horas en la Avenida del Puerto dentro del Ciclo Noches de Danza de las Jornadas de Teatro, Música y Danza.

Fecha Iniciojueves, 25 de junio de 2026 20:00

Fecha Finlunes, 29 de junio de 2026 20:00

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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