Fachada Sporting Club Casino Cedida

La comisión de las Hogueras de San Juan comienza la fiesta el día jueves 25, a las 20.00 horas, en la sala de cultura del Sporting Club Casino. Allí, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, en el ciclo Voces Meigas, presenta 'Cascarilla'. Canciones de toda una vida.

Mientras que a las 21.00 horas, en la Avenida del Puerto, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, dentro del ciclo Noches de Danza se presenta el 'Ballet Cinderella'.

Viernes 26

A partir de las 21.00 horas, la Avenida del Puerto acoge las Jornadas de Teatro, Música y Danza, que en su Ciclo Noches de Danza presenta a la Escuela de Danza Carmen.

Sábado 27

Las Jornadas de Teatro, Música y Danza, en su Ciclo Noches de Danza presenta a la Escuela de Danza Liceo La Paz, en la Avenida del Puerto a partir de las 21.00 horas.

Domingo 28

El Ciclo Noches de Danza, se presenta a partir de las 21.00 horas, en la Avenida del Puerto, en el marco de las Jornadas de Teatro, Música y Danza.

Lunes 29

'Sadanza' es el espectáculo que se presenta a las 21.00 horas en la Avenida del Puerto dentro del Ciclo Noches de Danza de las Jornadas de Teatro, Música y Danza.