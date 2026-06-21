El monumento al Brigadier Diego del Barco, en un acto realizado por la asociación Royal Green Jackets Carlota Blanco

La comisión de las Hogueras de San Juan inicia la celebración de la víspera de la noche más mágica del año a las 10.45 de la mañana, con un homenaje al rey Alfonso IX en el Paseo Marítimo, en la zona de la Torre de Hércules.

Justo a mediodía, a las 12.00 horas, se rendirá tributo al Brigadier Diego del Barco en los Jardines de la Maestranza. Media hora más tarde, el Convento de Santo Domingo, acoge el Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad.

El encendido del fuego de San Juan será a las 13.45 horas, en la iglesia Castrense de San Andrés.