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San Juan | Homenaje al rey Alfonso IX y al Brigadier Diego del Barco
La comisión de las Hogueras de San Juan inicia la celebración de la víspera de la noche más mágica del año a las 10.45 de la mañana, con un homenaje al rey Alfonso IX en el Paseo Marítimo, en la zona de la Torre de Hércules.
Justo a mediodía, a las 12.00 horas, se rendirá tributo al Brigadier Diego del Barco en los Jardines de la Maestranza. Media hora más tarde, el Convento de Santo Domingo, acoge el Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad.
El encendido del fuego de San Juan será a las 13.45 horas, en la iglesia Castrense de San Andrés.