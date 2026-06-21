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Agenda

San Juan | Homenaje a la mujer coruñesa 

Estatua de María Pita @ Susy Suárez
Estatua de María Pita, en la plaza que lleva su nombre
Archivo El Ideal Gallego 

El lunes 22 de junio, la comisión de las Hogueras de San Juan celebra la Jornada de Homenaje a la  Mujer Coruñesa, con doble tanda. A las 18.30 horas, en los Jardines de Méndez Núñez, se rendirá tributo a Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega,  Teresa Herrera y Concepción Arenal.

Y en la Plaza de María Pita, a las 19.30 horas, se rendirá un homenaje a María Pita.

Más tarde, a las 20.15 horas, en la Avenida del Puerto el ciclo Música en la Calle de las Jornadas de Teatro, Música y Danza ofrece un concierto de la 'Banda de Música de Arca'.

Fecha Iniciolunes, 22 de junio de 2026 18:30

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, S/N, 15006 La Coruña, España

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