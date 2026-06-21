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San Juan | Homenaje a la mujer coruñesa
El lunes 22 de junio, la comisión de las Hogueras de San Juan celebra la Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa, con doble tanda. A las 18.30 horas, en los Jardines de Méndez Núñez, se rendirá tributo a Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega, Teresa Herrera y Concepción Arenal.
Y en la Plaza de María Pita, a las 19.30 horas, se rendirá un homenaje a María Pita.
Más tarde, a las 20.15 horas, en la Avenida del Puerto el ciclo Música en la Calle de las Jornadas de Teatro, Música y Danza ofrece un concierto de la 'Banda de Música de Arca'.