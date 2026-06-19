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Agenda

Fiestas San Xoán da Rosa en Oza Cesuras

Pulpo, pulpeira, fiesta del Rosario @Javier Albores
Pulpeira
El Ideal Gallego

El próximo sábado 20 de Junio se celebrará en el lugar de Bendrade, en la parroquia de Santa María de Cuíña, en el municipio de Oza Cesuras, la festividad religiosa en honor a San Xoán da Rosa. A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú a cargo de Carlos Manteiga y Xilo.

Al finalizar la sesión vermú comenzará la tradicional Romería Campestre.

La verbena fin de fiesta estará animada por Carlos Manteiga y Xilo.

Habrá servicio de pulpeira y churrasco.

Miércoles 24, a las 21.00 horas tendrá lugar la misa de San Juan.

Fecha Iniciosábado, 20 de junio de 2026 13:00

Fecha Finmiércoles, 24 de junio de 2026 00:00

LugarParroquia de Bendrade

Dirección Oza-Cesuras, La Coruña, España

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