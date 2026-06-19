Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiestas de San Xoán e Santísimo Sacramento de Chamín en Arteixo

Orquesta La Bamba
Orquesta La Bamba
EC

Un año más, el municipio de Arteixo, acogerá la celebración de las fiestas en honor a San Xoán y al Santísimo que se celebrarán en las parroquias de Chamín.

Viernes 19 de junio, comienzan las fiestas con una gran verbena a partir de las 22.00 horas con la a actuación del grupo Unión y Fuerza. La velada estará amenizada también por la Disco Móvil Impacto, contando con la música de David Bermúdez.

Sábado 20, a las 10.00 horas habrá diana y alboradas y a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Xoán. A las 14.15 horas dará inicio la sesión vermú.

Por la tarde habrá un toro mecánico gratuito para el entretenimiento de los asistentes, y por la noche la verbena correrá a cargo del grupo La Bamba. La fiesta continuará con la Disco Móvil Impacto, que contará con las sesiones de los DJs Drew Korme, Nyam Boe y Cotelo.

Domingo 21, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor al Santísimo Sacramento, dando paso a la sesión vermú amenizada por la actuación musical del dúo Elite.

Por la tarde a partir de las 17.00 horas os más pequeños podrán disfrutar con juegos tradicionales e hinchables gratuitos.

Fecha Inicioviernes, 19 de junio de 2026 22:00

Fecha Findomingo, 21 de junio de 2026 00:00

LugarParroquia de Chamín

Dirección Arteixo, La Coruña, España

Mapa de ubicación