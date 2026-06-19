Fiestas de San Xoán e Santísimo Sacramento de Chamín en Arteixo

Orquesta La Bamba EC

Un año más, el municipio de Arteixo, acogerá la celebración de las fiestas en honor a San Xoán y al Santísimo que se celebrarán en las parroquias de Chamín.

Viernes 19 de junio, comienzan las fiestas con una gran verbena a partir de las 22.00 horas con la a actuación del grupo Unión y Fuerza. La velada estará amenizada también por la Disco Móvil Impacto, contando con la música de David Bermúdez.

Sábado 20, a las 10.00 horas habrá diana y alboradas y a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Xoán. A las 14.15 horas dará inicio la sesión vermú.

Por la tarde habrá un toro mecánico gratuito para el entretenimiento de los asistentes, y por la noche la verbena correrá a cargo del grupo La Bamba. La fiesta continuará con la Disco Móvil Impacto, que contará con las sesiones de los DJs Drew Korme, Nyam Boe y Cotelo.

Domingo 21, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor al Santísimo Sacramento, dando paso a la sesión vermú amenizada por la actuación musical del dúo Elite.

Por la tarde a partir de las 17.00 horas os más pequeños podrán disfrutar con juegos tradicionales e hinchables gratuitos.