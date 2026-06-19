Fiestas de San Xoán de Ouces en Bergondo

Fiesta de la espuma Archico El Ideal Gallego

Viernes 19 de junio, a partir de las 20.00 horas, los asistentes podrán degustar una gran pulpada y carne ó caldeiro. A las 22.30 horas dará comienzo la verbena a cargo del grupo La Banda de Ayer.

Sábado 20, comenzará el día con dianas y alboradas con Os Sobraos, Arnela y Faragulla. A las 13:00 horas tendrá lugar la celebración de la misa solemne en honor a San Juan. A continuación saldrá la procesión por las inmediaciones de la parroquia, y al culminar los actos religiosos tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Ache.

A las 20.00 horas, gran churrascada y a las 21.30 horas se celebrará una espectacular verbena amenizada por el grupo Ache y Dj Sebas 21.

Domingo 21, a las 13:00 horas tendrá lugar la celebración de la misa solemne, seguida de la procesión. Al finalizar los actos litúrgicos del día, comenzará la sesión vermú y sesión de tarde a cargo del grupo Unión y Fuerza y Dj Pedro. Durante la sesión vermú habrá fideuá a precios populares.

A las 16.30 horas se celebrará la Fiesta Infantil con fiesta de la espuma.