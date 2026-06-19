Fiestas de San Xoán de Anceis en Cambre

Los Satélites Quintana

Anceis, en el municipio de Cambre, se prepara para vivir por todo lo alto sus tradicionales Festas de San Xoán. Las celebraciones se extenderán a lo largo de cinco intensas jornadas, los días 19, 20, 21, 23 y 24 de junio, combinando devoción religiosa, grandes verbenas y sus ya famosas citas gastronómicas.

El ambiente festivo arrancará el viernes 19 de junio a partir de las 21:00 h con una potente descarga de energía musical gracias a la celebración del Festival de Rock.

El sábado 20 los actos comenzarán a las 13:00 h con la Misa Solemne, seguida de una animada sesión vermú a cargo del dúo Dilema. Por la tarde, a partir de las 20:00 h, llegará uno de los platos fuertes del programa con la Gran Cigalada, que servirá de antesala para una espectacular noche de verbena amenizada por la orquesta Los Satélites y el grupo Unión y Fuerza.

El domingo 21 la jornada comenzará temprano al ritmo de las tradicionales Dianas e Alboradas. Tras la Misa Solemne de las 13:00 h, la música no dará tregua con una sesión vermú infinita de la mano del duo D'Vicio y Gus DJ, una jornada perfecta para quedarse a comer, ya que la organización preparará una gran paella para todos los asistentes.

El martes 23 a partir de las 20:00 h, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una Gran Churrascada mientras pincha DJ Teo. La noche culminará con una gran verbena que promete prolongarse hasta altas horas de la madrugada gracias al ritmo del grupo La Bamba y la Disco Móvil CDC.

Finalmente, el miércoles 24, día propio de San Xoán, se pondrá el broche de oro a los festejos con la última Misa Solemne a las 13:00 h y una concurrida sesión vermú de despedida nuevamente amenizada por el dúo Dilema.