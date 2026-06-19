Fiestas de Folgoso en Abegondo

Churrascada El Ideal Gallego

El municipio de Abegondo se prepara para vivir sus esperadas Festas de Folgoso, una cita que se desarrollará a lo largo de un intenso fin de semana, desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de junio.

Viernes 19 de junio, el inicio de los festejos tendrá lugar este viernes al atardecer, abriendo la programación con una propuesta eminentemente gastronómica: una Gran Churrascada popular. La música será la gran protagonista de la noche gracias a una espectacular verbena que contará con el directo de la orquesta Fuego y que continuará con los ritmos del reconocido DJ Maikstyle, asegurando una primera jornada de baile y celebración por todo lo alto.

Sábado 20, para amenizar el día, a partir de las 17:00 horas se celebrará una gran sesión de "tardeo" que contará con la actuación musical de Aixa Romay. En esta jornada tendrá lugar la apertura de la piscina de Beche.

Domingo 21, los actos comenzarán a las 13:00 horas con la celebración de la Misa Solemne. Al finalizar la liturgia, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la clásica sesión vermú, que en esta edición estará amenizada por el dúo Primera Fila, poniendo el broche de oro a las celebraciones de este año.