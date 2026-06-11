Fiestas de San Antonio y Santa Cristina de Palavea en A Coruña

Fiestas en Palavea El Ideal Gallego

Un año más los vecinos del barrio coruñés de Palavea festejarán la fiesta en honor a San Antonio y Santa Cristina.

Los festejos arrancarán oficialmente el sábado 13 a las 13:00 horas con la primera gran cita musical de las fiestas: la tradicional sesión vermú, que en esta ocasión estará amenizada por el ritmo y la energía del grupo Los Kibbis. Tras el descanso del almuerzo, la actividad se reactivará a las 16:00 horas con la actuación del Grupo de Musicoterapia de Palavea, una iniciativa que pone en valor la participación activa y el talento de los propios residentes del barrio.

A las 17:00 horas la programación se diversificará con dos propuestas simultáneas. Sobre el escenario principal comenzará el espectáculo en directo de Mr. Kamándula, aportando dinamismo a la tarde. Al mismo tiempo, en el Centro Cívico Municipal de Palavea, se llevará a cabo un acto cultural de gran relevancia para la memoria histórica local: la presentación del Libro de fotografía sobre Palavea, una cuidada obra del autor José Carlos Alonso que repasa la identidad visual del barrio. La jornada continuará a las 18:00 horas con una atractiva oferta participativa. En la Plaza del Centro Cívico se desarrollará una actividad de Iniciación a la esgrima coordinada por la escuela "100 Tolos", perfecta para el disfrute de los más jóvenes y curiosos, mientras que de forma paralela los asistentes podrán deleitarse con el concierto de la reconocida Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán.

Al caer la noche, la música tomará un carácter más festivo y multitudinario. A las 20:00 horas subirá al escenario una potente combinación de artistas para ofrecer un concierto conjunto único: Camino Karachi + Gitano Antón + Maxi Jeremies. El testigo musical lo recogerá el grupo Los Platinos a las 21:30 horas, encargados de mantener el ambiente en la víspera del día grande. Finalmente, a las 24:00 horas, la primera jornada cerrará por todo lo alto con una gran sesión de verbena a cargo de DJ Takesound.

El domingo 14, día principal de las fiestas patronales, comenzará temprano con el sonido de la tradición. A las 10:00 horas, la A.C. Folclórica Folerpas recorrerá las calles del barrio ofreciendo la clásica Alborada, despertando a los vecinos con los ritmos y melodías del folclore tradicional gallego. A las 12:00 horas llegará el momento de los actos solemnes y religiosos con la celebración de la Misa en la capilla de San Eduardo, seguida inmediatamente por la emotiva procesión en honor a los santos patrones, Santo Antonio y Santa Cristina, un acto que año tras año congrega a una gran devoción vecinal. Al término de los actos religiosos, a las 14:00 horas, el mediodía se volverá a llenar de ambiente con la segunda Sesión Vermú de las fiestas, esta vez de la mano de Yeisimusic.

La tarde del domingo estará pensada para el disfrute familiar. A partir de las 17:00 horas, se abrirá un área infantil de juegos variados para asegurar la diversión de los más pequeños en un entorno seguro. Poco después, a las 18:00 horas, la música popular regresará al recinto festivo con el recital de A Trova Coruñesa.

El tramo final de las fiestas de 2026 iniciará su cuenta atrás a las 20:00 horas con el concierto del Grupo 13B. Uno de los momentos más arraigados de la noche se vivirá a las 21:00 horas con la preparación de la tradicional Queimada, donde los asistentes podrán compartir este místico ritual gallego y degustar el clásico licor. Tras el conjuro, a las 21:30 horas, el grupo Karamba subirá las revoluciones de la noche con un gran concierto que servirá de antesala al fin de fiesta. El broche de oro definitivo a este intenso fin de semana lo pondrá DJ Marcos Magán, cuya sesión a partir de las 24:00 horas despedirá oficialmente las Fiestas Patronales de Palavea 2026.