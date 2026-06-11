Festa dos Porcos Cedida

El sábado 13 de junio la Plaza de la Tolerancia, en A Coruña, acogerá la celebración de la Festa dos Porcos. Este año, el festejo adquiere una relevancia histórica y un matiz muy especial para la comunidad local, ya que se conmemora el 50º Aniversario de la Asociación Vecinal.

En el plano puramente gastronómico, el indiscutible protagonista de la jornada popular será el arroz con porco, todos los asistentes podrán degustar este exquisito plato.

Festa dos Porcos en A Coruña

Durante la mañana tendrá lugar el pregón de la fiesta y la jornada estará amenizada con las actuaciones de Omiri, A Banda de Balbina, Los Jinetes del Trópico, Adhara & Ritman y La Yaya DJ.

La fiesta servirá también como un escaparate para el talento local y asociativo. Se contará con las actuaciones especiales de los Combos de Música Moderna del CMUS Profesional de A Coruña y del grupo de Pandereteiras de la propia Asociación Vecinal.

Asimismo, el programa se complementa con un abanico multidisciplinar de actividades pensadas para todos los públicos y edades, entre las que destacan el espectáculo de circo a cargo de Patty Diphusa, las danzas tradicionales de Donaire, una sección dedicada a los Xogos Tradicionais, para el disfrute de los más jóvenes, y la participación de la iniciativa cultural Lilicleta.