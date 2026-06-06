Fiesta de Os Mallos El Ideal Gallego

El barrio de Os Mallos en A Coruña se prepara para sus fiestas que tendrán lugar 26 y 27 de junio. El evento promete dos días de música, baile y actividades para todos los públicos.

Viernes 26 de Junio , a las 19:30 horas, será el pistoletazo de salida, con una sesión de tardeo a cargo de Álex Rodríguez Dúo. Una hora más tarde tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de la actriz y presentadora Lucía Veiga.

Fiestas de Os Mallos

Uno de los momentos más especiales de la jornada será el estreno del Himno de Os Mallos, una obra creada por Juan Pedre que se presentará a las 21:00 horas coincidiendo con la inauguración del Paseo de Xentes dos Mallos.

La noche culminará con una gran verbena protazonizada por la orquesta Saudade.

Sábado 27, la jornada comenzará a las 12:00 horas con pasacalles a cargo de Aturuxo y la celebración del I Concurso de Empanadas. A partir de las 13:30 horas, la calle San Vicente acogerá una sesión vermú y tardeo frente a "El de Manolín", con actuaciones de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre.

Por la tarde, desde las 18:30 horas, tendrá lugar una gran sardiñada organizada por "El de Manolín".

Los más pequeños también tendrán su espacio con juegos, hinchables y diversas actividades de animación durante toda la jornada.

Como broche final, a partir de las 22:00 horas, Os Mallos acogerá por primera vez en A Coruña, la macro discoteca Éxtasis, uno de los mayores expectáculos móviles de España, que pondrá el cierre a dos días de fiesta.