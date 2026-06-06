Fiestas de Os Mallos
El barrio de Os Mallos en A Coruña se prepara para sus fiestas que tendrán lugar 26 y 27 de junio. El evento promete dos días de música, baile y actividades para todos los públicos.
Viernes 26 de Junio, a las 19:30 horas, será el pistoletazo de salida, con una sesión de tardeo a cargo de Álex Rodríguez Dúo. Una hora más tarde tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de la actriz y presentadora Lucía Veiga.
Uno de los momentos más especiales de la jornada será el estreno del Himno de Os Mallos, una obra creada por Juan Pedre que se presentará a las 21:00 horas coincidiendo con la inauguración del Paseo de Xentes dos Mallos.
La noche culminará con una gran verbena protazonizada por la orquesta Saudade.
Sábado 27, la jornada comenzará a las 12:00 horas con pasacalles a cargo de Aturuxo y la celebración del I Concurso de Empanadas. A partir de las 13:30 horas, la calle San Vicente acogerá una sesión vermú y tardeo frente a "El de Manolín", con actuaciones de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre.
Por la tarde, desde las 18:30 horas, tendrá lugar una gran sardiñada organizada por "El de Manolín".
Los más pequeños también tendrán su espacio con juegos, hinchables y diversas actividades de animación durante toda la jornada.
Como broche final, a partir de las 22:00 horas, Os Mallos acogerá por primera vez en A Coruña, la macro discoteca Éxtasis, uno de los mayores expectáculos móviles de España, que pondrá el cierre a dos días de fiesta.