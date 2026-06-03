Romería das Merendiñas en Oleiros Cedida

La XXX Romaría das Merendiñas en Oleiros tendrá lugar el sábado 6 de Junio a las 13.00 horas en el jardín de las Torres de Santa Cruz.

El menú será el tradicional compuesto por empanada, roxóns, chorizo al estilo Santaia, larpeira y queso con membrillo.

Antes y después de la comida habrá música y baile, con la Banda de Música Municipal, con el dúo Xilo y Carlos y los solistas María José Pereira y Arturo.

Todas las personas mayores de 65 años están invitadas a participar en la Romería de las Merendiñas. Para poder acceder a la fiesta es imprescindible presentar la invitación que recibieron en sus domicilios.