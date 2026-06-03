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Agenda

XIV Festa da Xente Nova en Cambre

Susana Seivane, durante una actuación
Susana Seivane, durante una actuación
PATRICIA G. FRAGA

Nueva edición de la Festa da Xente Nova que se celebrará los días 056 y 7 de Junio en el municipio de Cambre.

El viernes 05 las fiestas conmenzarán con la actuación de la gaiteira Susana Seivane.

Sábado 6 de Junio, a las 10.00 horas habrá alboradas y pasabares. A las 14.30 horas Aixa Romay animará la sesión vermú

A las 17.30 horas los pequeños podrán gozar de hinchables gratis y a las 19.30 horas tendrá lugar el concierto de corales y a las 20.30 horas una gran churrascada. A las 22.30 horas arrancará la verbena con Fania Blanco Show y disco móvil Impacto.

Cartel de esta edición
Cartel de esta edición
CEDIDA

Durante el descanso de la verbena se sortearán 500 euros hasta que toquen.

Domingo 7, en este día la sesión vermú de las 14.30 horas estará a cargo de Aixa Romay y el tardeo, desde las 16.30 horas, animado por DJ Isaac.

Habrá paella para comer.

Fecha Inicioviernes, 5 de junio de 2026 20:30

Fecha Findomingo, 7 de junio de 2026 14:30

LugarCambre

Dirección Cambre, La Coruña, España

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