XIV Festa da Xente Nova en Cambre
Nueva edición de la Festa da Xente Nova que se celebrará los días 05, 6 y 7 de Junio en el municipio de Cambre.
El viernes 05 las fiestas conmenzarán con la actuación de la gaiteira Susana Seivane.
Sábado 6 de Junio, a las 10.00 horas habrá alboradas y pasabares. A las 14.30 horas Aixa Romay animará la sesión vermú.
A las 17.30 horas los pequeños podrán gozar de hinchables gratis y a las 19.30 horas tendrá lugar el concierto de corales y a las 20.30 horas una gran churrascada. A las 22.30 horas arrancará la verbena con Fania Blanco Show y disco móvil Impacto.
Durante el descanso de la verbena se sortearán 500 euros hasta que toquen.
Domingo 7, en este día la sesión vermú de las 14.30 horas estará a cargo de Aixa Romay y el tardeo, desde las 16.30 horas, animado por DJ Isaac.
Habrá paella para comer.