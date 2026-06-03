Fiestas de San Antonio de Cabanas en Abegondo
Viernes 5 de Junio, en este día dará comienzo en la parroquia de Cabanas, en el municipio de Abegondo, la fiesta en honor a San Antonio. Al atardecer los presentes podrán disfrutar de una gran churrascada con postre, que dará paso a la verbena amenizada por Dj David Expósito y el grupo Origen.
Sábado 6, a las 20.00 horas comenzará la V Foliada San Antonio de Cabanas donde participarán Arnela (Carral), A Fuliada (Betanzos), Do Lado do Sol (Abegondo) y Asociación Folclórica (Oleiros).
Al finalizar las actuaciones, gran churrascada popular y foliada abierta. Para finalizar, a las 22.00 horas, concierto de Carapaus y Manolete de Felisa.
Domingo 7, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú fin de fiesta a cargo de So Elas y Yeisimusic.