Corpus de Bemantes en Miño

Actuación del dúo Matices Cedida

Sábado 6 de Junio, comienza el primer día de fiesta en honor al Corpus en la parroquia de Bemantes, en el municipio de Miño, a las 08.00 horas con dianas y alboradas. A las 13.15 horas tendrá lugar la misa solemne.

En esta jornada también se podrá degustar una gran comida con un delicios menú completo cuyo precio será de 30 euros adultos, 15 euros menores de 5-12 años y gratis para menores de 5 años.

La sesión vermú de las 14.00 horas estará a cargo del dúo Matices, que también amenizará desde las 17.00 horas el baile-tardeo. A las 18.00 horas se procederá al sorteo de regalos.

Domingo 7, por la mañana habrá dianas y alboradas con el grupo de gaitas Os Nécoras. A las 12.30 horas la charanga Os Charangos animará el pasacalles y a las 13.15 horas tendrá lugar la misa de las primeras comuniones seguida de procesión. A continuación, la charanga Os Charangos y el dúo Deluxe animará la sesión vermú.

Habrá hinchables para los pequeños.