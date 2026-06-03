Corpus Christi de Celas de Peiro  en Culleredo

Una tortilla de patatas, en un concurso Carlota Blanco

El próximo domingo 7 de Junio los vecinos de Celas de Peiro, en el municipio de Culleredo, celebrarán su fiesta en honor al Corpus Christi. Comenzará a las 12.45 horas con la llegada del ramo del Corpus Christi amenizado por el grupo de gaitas Os da Veira do Monte, que dará paso, a las 13.00 horas, a la misa solemne con procesión del Santísimo y del ramo. Al finalizar los actos litúrgicos comenzará, a las 14.00 horas, la sesión vermú a cargo del Trio Karma.

Fiestas de Corpus en Celas de peiro

En esta jornada también se celebrará el II Concurso de Tortilla.

Habrá bocadillos de panceta para tomar, desde las 14.00 horas, a 7 euros/unidad.