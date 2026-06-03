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Corpus Christi de Celas de Peiro en Culleredo
El próximo domingo 7 de Junio los vecinos de Celas de Peiro, en el municipio de Culleredo, celebrarán su fiesta en honor al Corpus Christi. Comenzará a las 12.45 horas con la llegada del ramo del Corpus Christi amenizado por el grupo de gaitas Os da Veira do Monte, que dará paso, a las 13.00 horas, a la misa solemne con procesión del Santísimo y del ramo. Al finalizar los actos litúrgicos comenzará, a las 14.00 horas, la sesión vermú a cargo del Trio Karma.
En esta jornada también se celebrará el II Concurso de Tortilla.
Habrá bocadillos de panceta para tomar, desde las 14.00 horas, a 7 euros/unidad.