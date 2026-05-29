Raiola MeirásFest en Sada

Xacarandaina EC

La residencia de mayores Raiola Meirás acogerá el próximo 31 de mayo una nueva edición del Raiola MeirásFest, una jornada solidaria cuya recaudación irá destinada a la causa “Mi Princesa Rett”, vinculada a la investigación y visibilización del síndrome de Rett.

El evento se desarrollará de 11.00 a 20.30 horas y contará con actuaciones musicales y actividades durante toda la jornada, además de servicio de churrasco y bebidas para los asistentes.

Sobre el escenario participarán artistas y formaciones como A Meda, Icía Varela, Colexiata do Sar, Xacarandaina, Quinta Receita, Xavier Veiras, Fran Vázquez, Christian Maya, Virginia Cruz, Queiroa, Desligados y Jinetes del Trópico.

La iniciativa está organizada por la Comisión de Festas Meirás, junto a las asociaciones vecinales de Meirás y da Obra, y cuenta con la colaboración de numerosos comercios y entidades de la zona.