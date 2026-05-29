Fiestas de la Virgen del Carmen y San Pedro de Perbes en Miño

Los Satélites, durante su actuación en la gala 'Bícame Pucho'Bícame Pucho Germán Barreiros

Los vecinos de Perbes, en Miño, celebrarán la fiestas en honor a la Virxe do Carme y San Pedro.

Viernes 29 de Mayo, comienzan las fiestas con una gran churrascada seguida de una gran verbena con la orquesta Los Satélites y el grupo Unión y Fuerza.

Sábado 30, a las 08.00 horas comenzará la alborada con gaiteiros y a las 13.30 horas se oficiará la misa en honor a la Virxe do Carme seguida de sesión vermú con la orquesta Fuego.

Por la noche la citada orquesta Fuego y el Dj Sebas21 animarán la verbena.

Domingo 31, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Pedro seguida de la sesión vermú con el dúo Maracuyá.

A las 17.30 horas tendrá lugar la festa infantil y sesión de tarde con el dúo Maracuyá.