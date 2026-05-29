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Agenda

Fiestas de la Virgen del Carmen y San Pedro de Perbes en Miño

Los Satélites, durante su actuación en la gala 'Bícame Pucho'Bícame Pucho
Los Satélites, durante su actuación en la gala 'Bícame Pucho'Bícame Pucho
Germán Barreiros

Los vecinos de Perbes, en Miño, celebrarán la fiestas en honor a la Virxe do Carme y San Pedro.

Viernes 29 de Mayo, comienzan las fiestas con una gran churrascada seguida de una gran verbena con la orquesta Los Satélites y el grupo Unión y Fuerza.

Sábado 30, a las 08.00 horas comenzará la alborada con gaiteiros y a las 13.30 horas se oficiará la misa en honor a la Virxe do Carme seguida de sesión vermú con la orquesta Fuego.

Por la noche la citada orquesta Fuego y el Dj Sebas21 animarán la verbena.

Domingo 31, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Pedro seguida de la sesión vermú con el dúo Maracuyá.

A las 17.30 horas tendrá lugar la festa infantil y sesión de tarde con el dúo Maracuyá.

Fecha Inicioviernes, 29 de mayo de 2026 08:00

Fecha Findomingo, 31 de mayo de 2026 22:00

LugarMiño

Dirección Miño, 15630 Miño, La Coruña, España

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