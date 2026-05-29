Fiesta de las Flores en Cambre

Callos EC

Los próximos días sábado 30 y domingo 31 de Mayo, Sigrás, en el municipio de Cambre celebrará su tradicional Festa das Flores.

Sábado 30 de Mayo, la jornada comenzará en la pista deportiva "O Souto" bajo carpa, con una emotiva Misa y Ofrenda Floral a las 12:00 horas. A continuación, actuación de la Banda de Música Sementeira y a las 14:00 horas, podrás disfrutar de una animada Sesión Vermú amenizada por el dúo Matices, y habrá deliciosos callos.

Por la tarde, a las 18:30 horas, los más pequeños de la casa podrán participar en divertidos Juegos Populares dinamizados por animadores. A partir de las 22:00, la verbena estará garantizada con las actuaciones del dúo Matices y la Disco Móvil CDC.

Domingo 31, comienza el día de fiesta con la actuación especial del grupo de niños y niñas de Aires de Sigrás a las 13:30 horas. A las 14:00 h dará inicio la sesión vermú a cargo de Cristina Cachaldora y a las 15:00 h, Xantar Popular con una gran paella mixta popular.

Tras la comida, la fiesta continúa en la sobremesa con el ritmo de DJ Lobetti a las 17:00 horas. El broche de oro de la Festa das Flores lo pondrá la reconocida orquesta Los Satélites, a las 19:30 horas.