Festas de A Corveira en Culleredo

Pulpada

Los vecinos de A Corveira, en la parroquia de Rutis del municipio de Culleredo, festejarán sus grandes fiestas.

Viernes 29 de Mayo , a las 20.00 horas dará inicio una gran churrascada y a las 23.00 horas comenzará la verbena con la orquesta Fania Blanco Show y discomóvil DFM con Dj Zalo.

Sábado 30, comienza el día de fiesta con la sesión vermú a cargo de la orquesta Acordes a las 14.30 horas.

A las 18.00 horas los más pequeños podán disfrugar con la fiesta de la espuma y 19.30 horas habrá una exhibición de baile a cargo de Escuela de Danza Crossbody y a las 20.00 horas se celebrará un gran pancetada a la brasa y filloas. A las 21.30 horas comenzará la verbena con la orquesta Acordes y discomóvil DFM con Dj Zalo.

Domingo 31, comienzan los actos a las 9.30 horas con diana y alboradas. A las 12.00 horas comenzará la gran pulpada. A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión en la capilla da Corveira. Para poner el broche final, sesión vermú a cargo del dúo Xilo e Carlos a las 14.30 horas.