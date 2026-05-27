Festas de A Cachada en Arteixo

Sardiñada popular

Viernes 29 de Mayo, comienzan las fiestas en el lugar de A Cachada, en la parroquia de Monteagudo del municipio de Arteixo, con una gran sardiñada popular a 5 € y churrasco a 10 € que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas. A las 22.00 horas tendrá lugar una gran verbena con la orquesta Miramar y Pablo Balseiro.

Fiestas de A Cachada en Arteixo

Sábado 30, a las 10.00 horas habrá dianas y alboradas y a las 14.00 horas comenzará la sesión vermú amenizada por la charanga Os Charangos. Habrá pincho de callos.

Por la noche habrá verbena desde las 22.00 horas animada por el grupo Elebé 2.0 y el dúo Primera Fila.

Domingo 31, en este día la cantante Laura Ocampos amenizará la sesión vermú de las 14.00 horas. Habrá pincho de carne asada.