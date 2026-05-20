Fiesta 'El Gran Gatsby' en el Casino Atlántico

Fiesta El Gran Gatsby EC

El próximo 23 de mayo, el Casino Atlántico se transformará en el escenario del glamour, la sofisticación y la exuberancia de los felices años veinte con la celebración de un exclusivo evento temático inspirado en El Gran Gatsby.

Ubicado en los emblemáticos Jardines de Méndez Núñez, el Casino Atlántico acogerá una noche diseñada para transportar a los asistentes al universo elegante y vibrante de una de las épocas más icónicas del siglo XX.

La música será una de las grandes protagonistas del evento, con una sesión de DJ ambientada en el jazz y los sonidos de la época, creando la atmósfera perfecta para una noche de baile, celebración y estética vintage.

Además, el evento contará con un photocall temático, un sorteo especial y un divertido concurso de disfraces y looks inspirados en los años 20, invitando al público a sumarse a la experiencia luciendo estilismos propios de la era dorada del jazz y la elegancia.