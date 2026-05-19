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Agenda

Fiestas de Nuestra Señora de Los Rosales

Fiestas en Los Rosales 
El Ideal Gallego

El barrio coruñés de Los Rosales, se prepara para festejar por todo lo alto sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Los Rosales. A lo largo de los días se sucederán diversas actividades lúdicas para todas las edades.

Viernes 23 de Mayo, a las 21.00 horas se dará lectura al pregón de la fiestaq. A las 22.00 horas comenzará el concierto de Cara Oculta y a las 00.00 horas el concierto de Miguel Costas. 

Sábado 24, a partir de las 11.00 horas llevará a cabo el Torneo de ajedrez y el Circuito infantil Karts. A las 12.30 horas la Banda Adagio Cantabile animará el pasacalles.

A las 17.00 horas comenzarán las actividades infantiles y a continuación tendrá lugar una gran churrascada popular. A las 20.00 horas se llevará a cabo un exhibición de Zumba y a partir de las 20.30 horas una exhibición de Vibrato Crew. A las 22.00 horas, verbena con la orquesta Metrópolis.

Domingo 25, a las 11.00 horas dará inicio el mercadillo y a las 12.00 horas se oficiará la misa con procesión. A las 13.00 horas Andrés Solorzano animarán la sesión vermú.

Fecha Iniciosábado, 23 de mayo de 2026 21:00

Fecha Finlunes, 25 de mayo de 2026 00:00

LugarLos Rosales

Dirección La Coruña, España

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