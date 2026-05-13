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Agenda

Fiestas en honor a San José en Mesoiro y Vío 

El pulpo será servido por la Pulpeira Mosquera Melide 
Archivo El Ideal Gallego 

El 6 de junio, la Asociación de Veciños Mesoiro e Vío celebran sus festas na honra ao patrón San José, amenizadas por el mago Román, el dúo Deluxe y el dúo Calú.

La Pulpeira Mosquera Melide será la encargada de poner el sabor con una gran churrascada a partir de las 8.30 horas. El menú constará de pulpo a la feria y churrasco con patatas; de postre, larpeira. 

Cartel de las fiestas de Mesoiro e Vío
Cartel de las fiestas de Mesoiro e Vío
Cedida

Desde las 16.00 horas habrá actividades gratuitas para los más pequeños: colchonetas, actuación de magia y fiesta de espuma. 

Las entradas están a la venta en la Rúa Huerto número 5, bajo, al lado de la lavandería. Los niños a partir de 6 años y hasta los 9, pagan 15 euros. De 10 años en adelante, la entrada tiene un costo de 25 euros. 

Fecha Iniciosábado, 6 de junio de 2026 16:00

LugarMesoiro vello

Dirección Rúa Os Ancares, 15, 15190 A Coruña, España

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